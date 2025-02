Prefeitura de Campina Grande estimula prática de doação de livros

No Dia Internacional da Doação de Livros, celebrado nesta sexta-feira (14 de fevereiro), a Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas), segue proporcionando e estimulando o hábito da leitura e iniciativas que mostram a importância na doação de livros, através de vários serviços oferecidos pela pasta. Uma dessas ações funciona no Complexo Aluízio Campos.

O Projeto da ‘Biblioteca Sustentável’, iniciado em outubro do ano passado, através da Gerência da Pessoa com Deficiência (PCD), com o apoio da Secretaria de Educação e parceria com o Instituto Alpargatas, vem proporcionando a comunidade local e usuários do serviço, momentos de boas leituras, lazer, interação e de terapia.

A mini estrutura, bem ao lado da Unidade PCD, é simples: uma mini estante (em forma de casinha), em madeira e dois bancos, num espaço bem convidativo, agradável e ventilado, principalmente nos finais de tarde. A aposentada, Regina Clara, 63 anos, mora no Complexo há 5 anos.

Depois de um diagnóstico de câncer de mama em 2008, e mais recente, um câncer de útero, ela tem encontrado no hábito da leitura, um alento, pois vem enfrentando um quadro de depressão.

“Sempre gostei de ler, mas como casei e fui mãe muito cedo, acabei deixando os estudos de lado. Essa biblioteca veio em uma hora certa. Hoje vim conhecer de perto e já comecei a ler um livro de autoajuda, que fala exatamente sobre depressão. Estou muita grata por essa iniciativa, e melhor, bem pertinho da minha casa”, disse a mulher.

Anna Aparecida, 36 anos, mãe atípica do pequeno Nael Felipe, 05 anos, que é autista, é atendida pelas psicólogas da Unidade PCD. Ela sofre de depressão e síndrome de burnout, após trabalhar por anos em uma empresa de telemarketing, da qual está afastada desse junho de 2023. Para ela, a leitura é um hábito diário e dá preferência para os livros voltados à doutrina espírita.

“Uma das frases que li, não sai da minha mente: ‘O conhecimento é um farol que guia os nossos passos na escuridão da ignorância’. Ela me marcou muito, pois é através do conhecimento que a gente consegue alçar novos voos e agarrar oportunidades. E tem sido um divisor de águas também, para os problemas de ordem psicológica, que venho enfrentando”, desabafou a mulher.

Para Edna Silva, gerente PCD no município, mais do que um projeto, a Biblioteca Sustentável é um cantinho especial.

“Estamos felizes como o resultado, já que as tardes no Aluízio Campos, contam com uma opção a mais, na busca pelo conhecimento. O vai e vem de livros se tornou uma rotina por aqui e as pessoas tem entendido o verdadeiro espírito de solidariedade, na troca e na doação de novos exemplares”, comemorou a gerente.

“Sem dúvida um projeto que veio para ficar e está proporcionando aos usuários do serviço e moradores da região, uma rica oportunidade de adquirir uma série de conhecimentos. Fica inclusive o convite para quem quiser colaborar com a Biblioteca Sustentável, com novas doações”, reforçou o secretário da Semas, Fábio Thoma.

Outras Iniciativas O Centro de Referência em Assistência Social – Cras/Galante, conta com projeto de leitura com crianças e adolescentes atendidos na unidade. Através de doações, a biblioteca já conta com 400 livros diversos. A leitura é compartilhada duas vezes na semana. Os exemplares podem ser levados para casa e devolvidos no prazo de 8 dias. A ideia, segundo a coordenação da unidade, é incentivar esse hábito para que as crianças se desliguem das telas e possam viajar no mundo da imaginação, através da boa leitura.