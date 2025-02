Alunos da rede municipal de Campina Grande recebem material escolar

A Secretaria de Educação de Campina Grande (Seduc) iniciou nesta terça-feira (11) a distribuição de materiais escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino, trazendo novidades para os estudantes.

Pela primeira vez, serão entregues mochilas de rodinha para crianças do Pré-1 e Pré-2, mochilas de costas menores para os alunos do berçário e maternal, além de sandálias no modelo babuches infantis (popularmente conhecidos como Crocs), garantindo mais conforto e praticidade no dia a dia escolar. A previsão é que a entrega seja concluída no final do mês de março.

As creches já estão recebendo, gradativamente, as mochilas, estojos, sandálias e fardas. Já a entrega de kits de material escolar começará pela zona rural. Em seguida, as crianças do ensino fundamental recebem o kit de material escolar, camisas e um par de tênis.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Campina Grande reforça o seu compromisso com a valorização da educação pública, oferecendo melhores condições para o aprendizado e promovendo mais igualdade entre os estudantes da Rede Municipal.

Esse ano, por indicação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), não serão distribuídas mochilas para estudantes maiores, visto que é um bem durável já distribuído em 2024.