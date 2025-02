Solenidade abre ano letivo em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), realizou na manhã desta segunda-feira, 10 de fevereiro, a abertura do ano letivo da Rede Municipal de Educação.

A solenidade oficial para imprensa e comunidade escolar aconteceu na Escola Municipal Doutor Chateaubriand, no bairro de José Pinheiro, onde foi realizada a entrega da reforma do educandário.

Mais de 35 mil matrículas foram realizadas até agora e todos esses estudantes voltaram hoje às salas de aula em Campina Grande. O prefeito Bruno Cunha Lima destacou o número de novas matrículas que foram registradas na rede.

“Nós tivemos cerca de 5 mil pedidos de matrículas de novatos na rede municipal para esse ano. Isso é um dos maiores acontecimentos que a gente presenciou nos últimos anos. E tudo é fruto dessa estruturação e dessa valorização, que vai desde a rede física – ar-condicionado nas salas de aula, fardamento completo, material escolar completo, alimentação completa – passando também pelo cuidado com o aluno que, para nós, é o essencial de tudo”, ressaltou.

Já o secretário de Educação, Raymundo Asfora Neto, detalhou a série de melhorias que a Escola Dr. Chateaubriand recebeu. “Abrimos o ano letivo com o pé direito, com todas as salas da Dr. Chateaubriand climatizadas com ar-condicionado; uma nova estética nas salas de aula, com as paredes plotadas — para quem não sabe, ‘plotado’ é o termo utilizado para adesivos decorativos que são aplicados nas paredes, deixando o ambiente mais bonito e confortável; uma bateria de banheiros ampla, que atendia a outra demanda da unidade; e uma cozinha reformada e ampliada, que também atendia uma necessidade da escola para suprir as demandas ao longo do ano, com a ampliação integral que a unidade recebeu nos últimos anos. Hoje, podemos celebrar esse progresso com muita alegria. Também iniciamos, no primeiro dia do ano letivo, a entrega do material escolar, dos kits de material escolar e de fardamento, começando pela zona rural e, em seguida, pela zona urbana”, explicou.

Durante a solenidade, membros do projeto Capoeira nas Escolas homenagearam o prefeito Bruno Cunha Lima com uma medalha do projeto e o novo uniforme comemorativo, elaborado pelo Instituto Alpargatas, parceiro da Prefeitura nesta ação. O Capoeira nas Escolas foi reconhecido em novembro do ano passado como o Maior Projeto de Capoeira nas Escolas do país, destacando o pioneirismo de Campina Grande na integração entre cultura, esporte e educação.

Reforma

A gestora da unidade, Dinah Carvalho, comemorou a requalificação da escola que atende atualmente 390 crianças. “É um prédio que já passou por algumas reformas, mas que não havia sido tão impactante como foi agora. Agora realmente a gente teve um bloco de sanitários digno, com bancadas de granito. A cozinha também, toda reformada com bancadas; uma despensa que ficou próxima à cozinha, que era distante. E agora a escola está com cara de escola. Realmente esse governo traz muitas melhorias para a educação. O material dos meninos é muito digno. A gente vê todo o carinho e compromisso que realmente tanto o secretário como o prefeito têm com a Educação”, disse.

Como parte das melhorias, a unidade recebeu:

Retalhamento do prédio

Instalação de ar-condicionado em todas as salas de aula

Reforma elétrica total

Reforma hidráulica total

Ampliação da cozinha

Nova bateria de banheiros

Bateria de banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PCD)

Renovação total das salas de aula

Pintura geral da escola

Requalificação do anfiteatro

Presenças

Além do prefeito Bruno Cunha Lima e do secretário de Educação, Raymundo Asfora Neto, estiveram presentes o vice-prefeito Alcindor Vilarim; primeira-dama, Juliana Figueiredo Cunha Lima; vereadores Carol Gomes, Luciano Breno, Pâmela Vital do Rêgo, Fabiana Gomes, Severino da Prestação, Frank Alves; deputado estadual Tovar Correia Lima; representantes da comunidade escolar; secretários municipais e outras autoridades.