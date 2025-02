Podcast: professor faz reflexão sobre as etapas da vida

No quadro Momento UAMA do programa Conexão Caturité, o professor Manoel Freire, da Universidade Aberta à Maturidade (UAMA), trouxe uma reflexão inspiradora sobre as etapas da vida, desde a infância até a terceira idade.

Ele destacou a importância de viver cada fase com coragem, gratidão e resiliência, celebrando as conquistas e aprendendo com os desafios.

O professor enfatizou que o envelhecimento é uma fase natural e cheia de oportunidades para novos começos, aprendizados e realizações.

Ouça o podcast abaixo