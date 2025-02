Senac Paraíba abre mais de 1.500 vagas em cursos profissionalizantes

O início do ano é o momento ideal para investir no futuro, e o Senac Paraíba está com mais de 1.500 vagas abertas em cursos profissionalizantes em diversas áreas do conhecimento.

As oportunidades estão disponíveis nas unidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras, abrangendo setores como turismo, gastronomia, administração, zeladoria, tecnologia e cursos técnicos.

Com uma metodologia focada na prática e na qualificação para o mercado de trabalho, o Senac se destaca como referência em ensino profissionalizante, preparando os alunos para atender às demandas das empresas e empreender com segurança.

Os interessados podem procurar a unidade mais próxima ou acessar o site do Senac Paraíba para mais informações e inscrições. As vagas são limitadas.