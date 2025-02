Senac oferece educação a distância com excelência

Flexibilidade de tempo, espaço e dinheiro tornou a educação a distância uma opção viável e eficiente para quem pensa em investir no aprimoramento acadêmico e profissional.

O uso de ferramentas e metodologias mais dinâmicas também são atrativos do EAD, que conta com 9 milhões de matriculados, de acordo com a Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed).

Comprometido em proporcionar a melhor experiência aos alunos, o Senac vai além das características comuns do setor, oferecendo o melhor ensino a distância do país. Entre seus diferenciais, está a ampla oferta em diversos níveis de ensino e áreas de conhecimento.

São mais de 380 opções em cursos livres, técnicos, graduações, pós-graduações e extensões universitárias, fazendo com que você possa construir uma trajetória de formação e sucesso.

Para atividades presenciais obrigatórias, a instituição conta com mais de 380 polos credenciados, distribuídos em todos os Estados do país. Na Paraíba, alunos de quaisquer cidades podem se matricular e, como polos presenciais, tem a disposição as cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras.

Já no ambiente digital, a WebTV Senac enriquece a experiência, aproximando o relacionamento entre aluno e docente com aulas em vídeo.

Instrutores com experiência de mercado também garantem referências atualizadas e atividades práticas, deixando você preparado para enfrentar os desafios em sua área de atuação.

Tudo isso aliado ao reconhecimento e credibilidade do Senac, que já na década de 1940 promovia o ensino a distância por meio de seus cursos na Universidade do Ar, uma ação pioneira que na época levou conhecimento profissional a locais distantes por meio de programas de rádio.

Conheça o portfólio completo de cursos oferecidos pelo Senac EAD acessando o site www.ead.senac.br.