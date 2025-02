“Menino prodígio” expande conhecimentos em curso oferecido da Prefeitura de Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), está concluindo nesta primeira semana de fevereiro a temporada dos cursos gratuitos de férias, que têm carga horária de um mês e beneficiaram cerca de 400 alunos no período de janeiro até esta primeira semana de fevereiro.

E, desta vez, a turma de Python (curso que oferece uma linguagem de programação com nível mais alto), está com um aluno mais que especial: Luiz Farias Morais.

Com apenas 10 anos de idade, Luiz Farias Morais já possui um vasto conhecimento em programação, especialmente na plataforma Scratch, onde cria projetos desde os 5 anos de idade. Seu interesse surgiu com o incentivo dos pais, que sempre buscaram direcionar seu tempo de tela para atividades construtivas. A escolha pelo Scratch se deu pelo formato dinâmico da plataforma, que permite ao usuário programar e testar jogos instantaneamente. Além disso, por ser em inglês, a ferramenta ajudou Luiz a aprender o idioma de forma autônoma.

O Scratch também funciona como uma rede social, possibilitando projetos colaborativos com participantes de todo o mundo. Luiz já assistiu aula como ouvinte, no Curso de Computação da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Além disso, já participou de cursos oferecidos pelo MIT, aprimorando ainda mais suas habilidades.

Com o objetivo de expandir seu conhecimento na programação em blocos, Luiz ingressou no curso Python, dentro do projeto cursos de férias promovido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campina Grande (SECTI), que busca proporcionar uma base tecnológica sólida para os participantes, preparando-os para o mercado de trabalho ou estudos avançados na área. Os cursos são gratuitos e abertos para toda a comunidade, a partir dos 15 anos, mas Luiz foi uma exceção devido ao seu alto desempenho e potencial.

O secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, William Tejo Filho, falou sobre a alegria de receber pessoas como Luiz para compor a turma de alunos. “A popularização da ciência é um dos pilares do nosso trabalho. E, saber que somos referência na área educacional tecnológica básica, é motivo de muita alegria para mim e toda equipe. Estou convicto de que estamos trilhando o caminho certo. E assim seguiremos”, ressaltou.

Até o momento, a SECTI já formou mais de dois mil alunos nos 15 cursos oferecidos. Se fossem cobradas taxas, os valores seriam elevados, conforme preços praticados no setor privado. Pela Secretaria Municipal o acesso é gratuito, tornando essa oportunidade um diferencial importante para a comunidade.