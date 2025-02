A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), deu início nesta quarta-feira (5), à abertura do ano letivo 2025 para 76 mil alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A secretária executiva de Educação e Cultura de João Pessoa, Luciana Dias, e a diretora da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef), professora doutora Clévia Carvalho, participaram da recepção aos pais e alunos.

“Pai e mãe, fiquem tranquilos. Nós preparamos a recepção dos nossos alunos com muito carinho, com planejamento escolar, com reunião. Teremos um ano letivo focado com metas de aprendizagem em todos os anos do Fundamental I e do Fundamental II. Iniciamos 2025 com o pé direito”, disse a secretária executiva.

Ao chegaram na Escola Municipal Américo Falcão, no bairro do Cristo, as crianças e as famílias foram acolhidas no ginásio da escola e em seguida os alunos foram para as salas de aula.

Wellington Costa de Sousa, pai de Eloíse Pontes de Sousa, 3 anos. É o primeiro ano dela como estudante. O pai não escondeu a ansiedade, mas disse estar confiante. “Minha expectativa é que ela realmente se sinta segura e a gente tem essa sensação de segurança por ser uma escola bem falada, bem comentada. Como é a primeira vez dela, ela vai se sentir um pouco insegura, vai sentir falta da gente perto dela, mas sabemos que elas serão bem cuidadas pelas professoras ”, afirmou o pai.

O primeiro dia de aula foi para as crianças da pré-escola, 1º e 2º anos do Ensino Fundamental I, além do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental II e da Educação de Jovens e Adultos.

Romulo Beltrão, 6 anos, aluno do 1º ano, estava ansioso para o início das aulas. “Eu gosto daqui, gosto da escola. Muito bom ver meus amiguinhos. A melhor parte que eu acho são as brincadeiras e gosto também das tarefinhas”, disse com alegria.

A Rede Municipal de Ensino conta com 105 escolas, sendo 30 em tempo integral, além de 98 Ninhos do Saber.

Nesta quinta-feira (6), as unidades educacionais irão receber os alunos dos 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I e dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II. As aulas das 24 Escolas Municipais Ativas Integrais terão início na próxima segunda-feira (10).

“É com grande entusiasmo, alegria e gratidão a Deus e aos servidores das unidades que retomamos nossas atividades. Nossos votos são de muito êxito ao longo de todo o novo ano letivo, com a certeza de que daremos continuidade ao primoroso trabalho junto aos nossos estudantes, com inspiração, seriedade e disposição para fazer valer uma educação de qualidade para nossas crianças e jovens”, disse com entusiasmo.