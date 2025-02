Abertura da Jornada Pedagógica Municipal de Campina Grande reuniu profissionais da Educação

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), deu início na manhã desta terça-feira (4) à Jornada Pedagógica Municipal de Educação 2025, com uma programação diversificada que inclui grupos de trabalho, palestras e oficinas voltadas à formação contínua dos profissionais da Rede Municipal.

Um dos eventos de abertura aconteceu no Teatro Municipal Severino Cabral e foi conduzida pelo Grupo de Trabalho 1 (GT1), com o tema “Alinhamento na Educação Infantil”, abordado pela equipe técnica da Educação Infantil da Seduc. Outros encontros ocorreram simultaneamente no anexo da Seduc e na Uninassau.

Já no período da tarde, foi realizada, no auditório da Uninassau, a palestra “Liderança na Gestão Educacional: desafios para a atuação individual e coletiva”, com o professor doutor Emanuel Souto, que proporcionou reflexões essenciais para gestores escolares, adjuntos e técnicos pedagógicos que atuam no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). O evento aconteceu no auditório da Uninassau.

A Jornada, que se estende até o dia 7 de fevereiro, reúne gestores, professores, técnicos e demais profissionais da Educação Municipal em uma série de atividades com foco na qualificação, motivação e alinhamento pedagógico.

Durante o evento, estão sendo promovidas capacitações com especialistas renomados em diversas áreas, visando otimizar o processo educacional e fortalecer a prática docente.

Na abertura, o secretário de Educação de Campina Grande, Raymundo Asfora Neto, destacou a importância do evento para a evolução da Rede Municipal de Ensino:

“São momentos tão importantes como esses, através de compartilhamentos e alinhamentos, que fazem com que a gente avance ainda mais. Dessa forma, a Rede se entrelaça de maneira mais efetiva, gerando resultados concretos na educação dos nossos alunos,” afirmou o secretário.

A diretora técnico-pedagógica da Rede, Vera Passos, também ressaltou a relevância de iniciar o ano letivo com atividades de motivação para os profissionais da Educação:

“A ideia é começar o ano letivo motivando todos os nossos servidores. Os grupos de trabalho em formato descentralizado permitiram uma logística mais eficiente, fazendo com que a formação chegasse de forma mais direta aos nossos profissionais em diferentes espaços da cidade,” completou.

