Na edição desta manhã do quadro “Hora das Letras”, no Jornal da Manhã, da rádio Caturité FM, o professor Golbery Rodrigues esclareceu uma dúvida comum entre os falantes da língua portuguesa: afinal, o mais adequado é colocar, pôr ou botar os livros na estante?

Durante a explicação, Golbery destacou que, do ponto de vista comunicativo, os três verbos cumprem a mesma função. No entanto, quando analisamos a norma culta, existem orientações de uso.

“A ideia é usar o verbo ‘pôr’ em situações mais abstratas, no sentido figurado, como em ‘temos que pôr o assunto em dia’. Mas também é possível inserir o verbo ‘colocar’, pois, nos dicionários, ambos trazem essa ideia de deslocamento de um local para outro. A diferença é que o verbo ‘colocar’ tende a ser mais utilizado em contextos materiais e físicos. Por exemplo, ‘irei colocar os livros na estante’, já que o livro é um objeto palpável”.

Segundo o professor, embora essa distinção seja recomendada, na prática, a substituição entre pôr e colocar em redações formais não compromete a compreensão da mensagem. Já o verbo botar, apesar de amplamente usado na oralidade, é considerado mais coloquial e deve ser evitado em textos formais.

Golbery ainda lembrou um detalhe importante sobre a grafia do verbo pôr, que deve sempre ser escrito com acento circunflexo para diferenciar da preposição ‘por’. Quando eu digo ‘venha por aqui’, ‘vá por ali’, estou usando a preposição, que não leva acento. Já em frases como ‘pôr do sol’ e ‘pôr à mesa’, o acento é necessário para indicar o verbo”.

Ouça o podcast completo.