O Programa Municipal de Bolsas de Estudos (Probem), parceria entre a Unifacisa e a Prefeitura Municipal de Campina Grande, está concedendo bolsas de 100% para estudantes ingressarem na sua primeira graduação.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site da Unifacisa por meio do unifacisa.edu.br, entre o período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro. Neste mesmo espaço os interessados terão acesso ao número de bolsas concedidas por curso e ao edital do programa.

Quais são os requisitos para concorrer a uma bolsa no Probem?

– Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em uma das últimas três edições (2021, 2022 ou 2023), ter obtido média mínima de 350 pontos e não ter zerado nenhuma área do conhecimento da prova;

– Não ser aluno bolsista do Prouni e nem possuir Fies;

– Não estar na data de inscrição vinculado ou matriculado em nenhum dos cursos que a Unifacisa oferta, bem como nos últimos dois anos;

– Não possuir diploma de ensino superior;

– Possuir renda familiar mensal bruta per capita de até dois salários-mínimos;

– Residir no município de Campina Grande há, pelo menos, 12 meses;

– Ter cursado o ensino médio em escola pública localizada em Campina Grande ou ter sido bolsista integral em escola privada da mesma cidade.

Confira o cronograma:

Período de inscrição: 29/01 a 02/02;

Divulgação pré-classificados: 05/02;

Envio de documentações: 07/02 a 11/02;

Matrícula: 12/02 a 14/02.

Todas as dúvidas podem ser sanadas através do (83) 2101-8800.