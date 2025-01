Campina Grande: matrículas da rede municipal estão na reta final

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seduc), realizará até a próxima sexta-feira, 31 de janeiro, as matrículas para alunos novatos. Os pais, responsáveis ou o estudante da Educação de Jovens e Adultos (EJA), devem comparecer à unidade escolar desejada com a documentação necessária.

Também há vagas disponíveis em creches. As unidades com essas vagas podem ser conferidas no link https://sites.google.com/edu.campinagrande.pb.gov.br/matcreches/p%C3%A1gina-inicial

Até o início desta quarta-feira, 29, dados da Gerência de Estatística e Informática (GEI) da Seduc contabilizaram 34.482 matrículas efetivadas, entre veteranos, transferidos e novatos. Isto representa 80% do total de vagas disponibilizadas pela Rede. Somente de novos estudantes, já foram 4.579 matriculados.

As matrículas para novos alunos são realizadas presencialmente, nas unidades de ensino. As matrículas para estudantes veteranos e as transferências entre escolas já foram concluídas. As vagas disponíveis para novatos variam conforme a oferta de cada escola ou creche. Caso uma unidade já tenha preenchido todas as vagas, as famílias são orientadas a procurar outra unidade próxima para efetuar a matrícula.

Para este ano, a Seduc implantou o banco de vagas digital no Sistema Integrado de Gestão de Educação (SIGEDUC), uma inovação que torna o processo de matrícula mais ágil, transparente e organizado. Quando não houver mais vagas em uma turma ou unidade, os alunos são incluídos no banco de vagas, que segue uma ordem de convocação para as futuras matrículas.

Mesmo no banco de vagas, os estudantes poderão ser matriculados em outras unidades, se necessário. E somente após o preenchimento completo da lista de espera, a unidade poderá realizar novas matrículas diretamente.

Documentos Necessários para a Matrícula

Para efetivar a matrícula, é necessária a apresentação da seguinte documentação:

– Cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento

– Carteira de vacinação ou atestado atualizado

– Duas fotografias 3×4

– Cópia de comprovante de guarda ou tutela (se aplicável)

– Cópia de comprovante de residência atualizado

– Cartão SUS

– Cartão Bolsa Família (se beneficiário)

– Número do NIS do estudante

– CPF e Identidade do estudante

– Cópia do laudo médico com a Classificação Internacional de Doença (CID) para estudantes com deficiência.