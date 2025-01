Sisu: IFPB divulga edital para pré-matrícula

O Instituto Federal da Paraíba publicou o edital da pré-matrícula do SiSU 2025 para 1ª chamada regular para os cursos superiores com ingresso nos 1º e 2º semestres letivos de 2025 nos campi João Pessoa, Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do Rocha, Esperança, Guarabira, Itaporanga, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel, Santa Rita e Sousa.

O período de pré-matrícula será de 28 a 31 de janeiro de forma online pelo Portal do Estudante. No Processo Seletivo IFPB/SiSU edição 2025 foram ofertadas 2850 vagas distribuídas por 48 cursos de Graduação do IFPB,

Acesse o Edital.

É muito importante que o candidato leia o edital, principalmente aqueles que aderiram ao sistema de cotas, pois além da documentação básica, ele terá que enviar a documentação exigida pelas cotas ou ações afirmativas. O candidato deve ficar atento às datas de entrega de documentação de cada Campus.

Neste momento que o candidato ainda está se adaptando ou nunca teve contato ao sistema de pré-matrícula do IFPB , disponibilizamos abaixo os primeiros passos que o estudante deve tomar:

1º) Acessar o Portal do Estudante do IFPB através do seguinte endereço eletrônico:

https://estudante.ifpb.edu.br/login/

• Inserir o CPF;

• Clicar em criar ou recuperar senha;

• Inserir o endereço de e-mail (o mesmo utilizado para a inscrição no SiSU) e por fim clicar em

Reinicializar minha senha.

Após esse procedimento, o candidato deverá preencher o Formulário de Pré-Matrícula eletrônico confirmar os dados e aí ele será direcionado para realizar o upload de todos os arquivos exigidos.