A psicóloga Josiplessis Marques, em entrevista à rádio Caturite FM, alertou para a crescente pressão que os adolescentes enfrentam ao escolher sua futura profissão.

Segundo a especialista, a decisão, muitas vezes tomada precocemente, pode gerar ansiedade e arrependimentos futuros.

“Hoje, aos 17 anos, é muito precoce para fazer essa escolha”, afirma Josiplessis. A psicóloga destaca a importância da orientação profissional especializada, que pode ajudar os jovens a entenderem suas aptidões e interesses. “É importante a escola fazer esse papel e é importante os pais orientarem a escolher uma carreira não por romantismo, nem por pressão”, complementa.

A profissional também chama a atenção para a necessidade de desmistificar a ideia de que determinadas profissões garantem sucesso financeiro imediato. “Muitas áreas mudaram o mercado, abriram-se novas profissões que estão inclusive muito bem situadas no mercado hoje”, explica Josiplessis.

A psicóloga cita como exemplo o crescimento de áreas como programação e design, que antes eram vistas como menos convencionais.

Josiplessis enfatiza a importância de um diálogo aberto entre pais, escola e adolescente, considerando a personalidade do jovem, as demandas do mercado de trabalho e as reais expectativas para a futura profissão.

“Uma coisa que eu sempre oriento em consultório é: vamos ver se você tem perfil de personalidade para essa profissão; vamos ver como está essa profissão; você quer mesmo essa profissão?, porque ela vai demandar isso de você”, aconselha.

Em resumo, a escolha profissional é um processo complexo que exige reflexão, orientação e diálogo. A pressão familiar, a falta de informação e a idealização de determinadas carreiras podem comprometer essa escolha. A psicóloga Josiplessis Marques destaca a importância de um acompanhamento profissional especializado e de um diálogo aberto entre todos os envolvidos.

Veja a entrevista completa:

*Vídeo: ParaibaOnline