Podcast: professor faz reflexões sobre o impacto das gerações na sociedade

No Momento Uama do programa Conexão Caturité, o professor Manoel Freire trouxe uma reflexão valiosa sobre o impacto das gerações na convivência, no mercado de trabalho e na vida em sociedade.

Ele destacou a importância do diálogo, do aprendizado contínuo e da adaptação às mudanças, comparando as experiências das gerações mais velhas, marcadas pela resiliência e pelo esforço, com os desafios enfrentados pela Geração Z, como ansiedade, dificuldade de comunicação e expectativas aceleradas no trabalho.

Ouça o podcast completo