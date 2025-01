Podcast: “marimbondo” ou “maribondo”? Aprenda a forma correta

No quadro Hora das Letras do programa Conexão Caturité, o professor Golbery Rodrigues esclareceu uma dúvida comum sobre a forma correta de escrever o nome do inseto que pertence à mesma ordem das abelhas e formigas.

A dúvida é sobre a grafia de “marimbondo” ou “maribondo”.

O professor explicou que ambas as formas estão corretas, pois a língua portuguesa suporta dupla grafia em alguns casos, dependendo da origem do termo. “Marimbondo” tem origem na língua quimbundo, falada em Angola, enquanto “maribondo” tem raízes no português. A dica principal é escolher uma das formas e manter a consistência ao longo do texto, evitando variações.

