Foi aprovado no Sisu? Saiba como se matricular e participar da lista de espera

O MEC (Ministério da Educação) divulga neste domingo (26) a chamada regular do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2025, sistema que reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior do país. A maioria das instituições participantes é da rede federal, com destaque para universidades e institutos federais.

Ao todo, são 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do país. Podem concorrer todos os candidatos que realizaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 e que não obtiveram zero na prova de redação.

Neste, os estados com mais vagas ofertadas no Sisu são Minas Gerais (34.049), Rio de Janeiro (28.424), Bahia (22.889) e Paraíba (21.268). As universidades federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e Fluminense (UFF) são as que oferecem mais vagas: 9.050 e 8.683, respectivamente.

Entre os institutos federais, o do Ceará (IFCE) é o que tem mais vagas (6.022), seguido pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP), com 5.675, e pelo Instituto Federal da Paraíba, com 2.850.

Como realizar a matrícula?

Se o seu nome estiver como aprovado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, você precisa entrar no site da instituição de ensino superior na qual foi aprovado e ler o edital do curso, para confirmar as datas, horários e formas de se matricular, uma vez que cada uma possui as próprias regras.

O prazo para a matrícula é de 27 a 31 de janeiro.

A documentação básica exigida pelo MEC é:

– Documento de identificação original com foto (RG, CNH, CIN ou CTPS)

– Cadastro de Pessoa Física (CPF)

– Certificado de conclusão do ensino médio ou de curso equivalente

– Histórico escolar

– Título de eleitor (para estudantes maiores de 18 anos)

– Comprovante de reservista do Exército (homem)

– Certidão de nascimento ou de casamento

– Comprovante de residência.

– Fotos 3×4

Os candidatos aprovados pelo sistema de cotas devem apresentar comprovante de renda, de conclusão do ensino médio, segundo a cota em que foram aprovados. Além dos demais documentos exigidos.

Nas cotas para candidatos PPI (autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas), as instituições poderão aplicar a etapa de heteroidentificação. Apenas após essa etapa a matrícula poderá ser realizada.

Lista de espera

O candidato interessado em participar da lista de espera deverá manifestar seu interesse por meio da página do Sisu, das 8h de 26 de janeiro às 23h59 do dia 31.

Mas há condições para entrar na lista:

– O candidato só poderá manifestar interesse na lista de espera se ele não for selecionado em nenhuma das opções na chamada regular. No entanto, só poderá selecionar um curso dos cursos para seguir concorrendo

– Se ele for selecionado em alguma de suas opções, não pode concorrer à lista de espera

– Se for selecionado na 1ª opção de curso da chamada regular, não concorre mais na 2ª opção nem pode participar da lista de espera

– Se não for selecionado na 1ª opção de curso da chamada regular mas for selecionado na 2ª opção, não pode participar da lista de espera É de responsabilidade de cada instituição de ensino publicar a sua lista de espera. Por isso, o candidato que se inscreveu precisa acompanhar as atualizações do site da instituição, para não perder as datas em caso de aprovação. A convocação dos aprovados nesta etapa será de 12 a 30 de fevereiro.

Cronograma do Sisu 2025

– Chamada regular: 26.jan

– Matrícula ou registro acadêmico junto à instituição: 27 a 31.jan

– Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31.jan

– Convocação dos selecionados pela lista de espera: 12.fev a 30.set

