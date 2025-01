Paraíba registra novo recorde de redações de excelência no Enem 2024

A rede estadual de ensino da Paraíba registrou um novo recorde no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, com 620 redações que alcançaram notas acima de 900 pontos. O número supera o desempenho anterior, de 548 redações, e demonstra a evolução dos estudantes da rede pública estadual. Entre as redações de excelência, seis obtiveram 980 pontos, indicando que pelo menos um dos avaliadores atribuiu nota máxima. Os dados são da coleta que está sendo realizada de forma online pela Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB), que tem promovido ações para incentivar a participação dos estudantes e monitorar os resultados de forma detalhada.

A coleta de dados é feita pelo link bit.ly/MonitoraENEM2024 e tem sido um instrumento importante para mapear o desempenho dos alunos. Até o momento, 4.326 estudantes responderam ao formulário disponibilizado. O levantamento revelou a participação de 389 escolas, com destaque para a 9ª Gerência Regional de Educação (GRE), que concentrou 466 respondentes. Além disso, aproximadamente 64% dos estudantes que preencheram o formulário fazem parte dos programas de preparação para o ensino superior, como o Se Liga no Enem e o Desafio Nota 1000. Os dados também apontam que 78% das redações com notas superiores a 900 pontos foram produzidas por estudantes participantes do Desafio Nota 1000, enquanto 69% dos respondentes estão matriculados em Escolas de Regime Integral de Ensino (ECI/ECITS).

A SEE-PB continua incentivando os estudantes a informarem seus resultados por meio do formulário de coleta. “A coleta permite a construção de um panorama mais preciso sobre o desempenho dos alunos, fornecendo informações relevantes para a definição de novas estratégias educacionais e aprimoramento das políticas públicas”, reforça a coordenadora-geral do Se Liga no Enem Paraíba, Izabelly Dutra.

Dados do MEC – A análise dos dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) revela que a Paraíba figura entre os estados com melhor desempenho proporcional na redação do Enem 2024. O estado ocupa a quinta colocação nacional, com seis redações acima de 950 pontos a cada 1000 participantes, ficando atrás apenas dos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Espírito Santo, com sete redações de excelência para cada 1000 estudantes. Esse indicador oferece uma visão mais equilibrada do desempenho dos estados, ao considerar a proporção de estudantes em relação ao total de inscritos.

“Os resultados obtidos reforçam o impacto das ações desenvolvidas pela SEE-PB e o comprometimento da rede estadual em oferecer oportunidades de aprendizagem que possibilitem aos estudantes alcançar bons resultados no Enem. A coleta contínua de dados seguirá até que todos os interessados tenham a oportunidade de compartilhar seus resultados, contribuindo para um diagnóstico mais completo e preciso e para que nós possamos fortalecer ainda mais o suporte aos estudantes, ampliando o acesso a programas de preparação e garantindo condições para que mais alunos possam obter bons resultados”, reforça o secretário de Estado da Educação, Wilson Filho.

Os resultados do Enem 2024 foram divulgados no último dia 13 de janeiro. As notas são usadas para ingresso na educação superior via programas como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no Programa Universidade para Todos (Prouni) e no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Na Paraíba, mais de 30 mil estudantes estiveram presentes na prova.