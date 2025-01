O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, anunciou, na tarde desta quinta-feira (23), por meio das redes sociais, que, após despacho com o secretário Raymundo Asfora Neto, assinou o projeto de lei que garante um reajuste de 6,27% para os professores da Rede Municipal de Ensino.

Segundo o prefeito, o benefício alcançará tanto os professores da ativa quanto os educadores aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipsem).

“Este é mais um compromisso e a certeza de que Campina Grande, com educação, será cada vez maior no presente e no futuro”, destacou o prefeito, com entusiasmo.

Por sua vez, o secretário Raymundo Asfora agradeceu ao prefeito pela iniciativa e lembrou: “A gestão que investe no seu estudante também cuida do professor e alcança resultados.”