Matrículas seguem abertas no projeto ‘Escola de Gente Grande’ em João Pessoa

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da coordenação de Educação de Jovens e Adultos (EJA), segue com as matrículas abertas para o projeto ‘Escola de Gente Grande’, voltado para jovens, adultos e idosos, que nunca estudaram, ou já frequentaram a escola, mas ainda não concluíram o Ensino Fundamental.

De acordo com a chefe da divisão da Educação de Jovens e Adultos, Socorro Diniz, a matrícula pode ser online, no link https://matriculasim.pontoid.com.br/#/ , ou presencial, basta se dirigir a uma escola mais próxima de onde mora ou, então, ligar para o número de celular (83) 988379058 para saber sobre o onde encontrará turmas da EJA.

Conforme informou, as aulas para essas turmas, que acontecem de segunda a sexta-feira no turno da noite, podendo atender também turmas no diurno, terão início no dia 5 de fevereiro. “Isso não significa que as matrículas serão encerradas. Elas permanecerão abertas, isto, porque, dentro da nossa base legal, primeiro damos início a formação de turmas e depois delas já formadas, as pessoas que quiserem estudar após essas matrículas iniciais serão inseridos nas turmas para que comece a estudar”, explicou.

Socorro Diniz disse que João Pessoa tem hoje mais de 46 escolas que oferecem as turmas da Educação de Jovens e Adultos, dos ciclos 1, 2, 3 e 4 e também os programas e projetos. “Nesse específico de Escola de Gente Grande, atualmente, temos seis turmas, das quais, duas no Centro de Referência da Cidadania (CRC) de Mangabeira, em Mangabeira I, e outra no CR6, na comunidade Saturnino de Brito. São turmas do primeiro segmento que funcionam anexas as escolas e atende àquelas pessoas que estão no processo inicial de leitura e escrita”, explicou.

A chefe da divisão da Educação de Jovens e Adultos ressalta que o projeto é uma iniciativa da Prefeitura de João Pessoa e tem como objetivo levar a escolarização para mais próximo da população, por meio da implantação de salas de aula descentralizadas, que funcionam dentro das comunidades, em parcerias firmadas com instituições não governamentais e governamentais, como a Secretaria Municipal de Habitação (Semhab) e Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) da Capital.

Locais de matrículas presenciais:

– Instituto Vem Cuidar de Mim, bairro do Timbó;

– Centro de Referência da Cidadania (CRC) de Mangabeira, Mangabeira I;

– Centro de Desenvolvimento Integral Christina Wolper do Instituto Betel Brasileiro no B. São José;

– Associação Engenho Velho, sítio Engenho velho

– CRC Saturnino De Brito, Distrito Mecânico;

– Missão Bom Pastor, Muçumagro.