O presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Campina Grande, Paulo Loureiro, concedeu entrevista à rádio Caturité FM para falar sobre o início do ano letivo de 2025. Segundo Loureiro, cerca de 80% dos alunos da rede de ensino básico da cidade estudam em escolas particulares, totalizando aproximadamente 30 mil estudantes.

O dirigente sindical alertou os pais sobre a importância de renovar as matrículas, já que as aulas estão previstas para iniciar-se no dia 27 de janeiro na maioria das escolas. “É preciso renovar a matrícula porque a preferência de vaga foi estabelecida por cada escola no seu edital de matrícula divulgado”, destacou Paulo Loureiro.

Em relação aos reajustes nas mensalidades, o presidente do sindicato explicou que o valor foi definido de acordo com a estimativa de custos das escolas, levando em consideração fatores como o reajuste do salário mínimo, os aumentos salariais dos professores e a alta do dólar.

“As escolas praticaram um reajuste no valor das mensalidades. Esse valor foi estabelecido de acordo com a escola integrante da rede. Aquelas que não integram a rede também precisam obedecer o dispositivo legal e para estabelecer o valor da mensalidade média leva-se em consideração a estimativa de custos que vão afetar as escolas de forma indiscriminada”, afirmou Loureiro.

Para os pais que enfrentam dificuldades financeiras, o presidente do sindicato orientou que procurem as escolas para negociar as mensalidades. “Estamos de portas abertas para receber os pais e encontrar soluções para que todos possam dar continuidade aos estudos”, disse.

