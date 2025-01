A Unifacisa está com inscrições abertas para o Vestibular Solidário 2025.1, com o objetivo de ampliar o acesso à educação superior e contribuir com a comunidade local. A iniciativa, que integra a ação social da instituição, será realizada em diversas cidades entre os dias 27 de janeiro e 2 de fevereiro de 2025. As inscrições poderão ser feitas presencialmente nos locais do evento, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

De acordo com o regulamento divulgado, o Vestibular Solidário terá como diferencial a inscrição solidária que visa beneficiar instituições de caridade da região. Os candidatos interessados devem se inscrever no local do evento, preencher um formulário com dados pessoais e escolher o curso de seu interesse. Além disso, será exigido que o candidato entregue o alimento, o qual será destinado a organizações assistenciais locais.

O Vestibular Solidário será composto por uma prova online e o resultado será liberado de imediato, assim que o candidato concluir a prova. Para os aprovados, a Unifacisa irá ofertar condições exclusivas na matrícula, além de serviços gratuitos de saúde no dia da prova, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia e exame de oftalmologia, realizados em parceria com profissionais da área.

As cidades participantes incluem Esperança, Lagoa Seca, Queimadas, Soledade, Boqueirão e Serra Branca. Para cada curso, serão oferecidas duas vagas por turno, com a lista completa de cursos disponível no edital.

Com essa ação a Unifacisa reafirma seu compromisso com a educação e o desenvolvimento local, proporcionando oportunidades de acesso ao ensino superior ao mesmo tempo em que contribui para o bem-estar da comunidade com ações de solidariedade.