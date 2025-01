EJA amplia e abre matrículas para as escolas municipais de Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande iniciou, neste dia 20 de janeiro, as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas escolas municipais, oferecendo oportunidade para jovens, adultos e idosos que desejam concluir o Ensino Fundamental.

Ao todo são 1.500 vagas, sendo 300 a mais do que o ano passado, contemplando diversas escolas municipais que oferecem diferentes ciclos do Ensino Fundamental.

As matrículas devem ser realizadas na secretaria da própria escola, em qualquer turno, inclusive à noite, ao todo 31 unidades de ensino oferecem a modalidade EJA. Em 2025, seis novas escolas passarão a contar com a Educação de Jovens e Adultos, são elas:

EMEF Raimundo Asfora

Endereço: Rua Santa Terezinha, 552, Serrotão

EMEF Maria das Vitórias Pires Uchôa Queiroga

Endereço: Rua Goiânia, 280, Bairro das Cidades

EMEF Maria José de Carvalho

Endereço: Rua José Lopes de Andrade, 205 e 259, Vila Cabral

EMEF Padre Antonino

Endereço: Rua Carlos Alberto Souza, 245, Bodocongó

EMEF São Clemente

Endereço: Rua Arnaldo Luís de Melo, 55, São José da Mata

EMEF Professora Laura Menezes de Amorim

Endereço: Rua Major João Correia, 151, Galante

De acordo com Adria Maciel, coordenadora da EJA:

“Essa é uma oportunidade muito especial, a EJA é a chance que você tem para concluir seus estudos no tempo regular, no horário noturno. E nós oferecemos, dentro dessa modalidade, os ciclos 1, 2, 3 e 4, que abrangem o fundamental 1 e o fundamental 2. Vale lembrar que nossas escolas contam com professores qualificados, ambiente acolhedor e a metodologia é pensada especialmente para jovens, adultos e idosos, que por algum motivo pararam de estudar. Temos a certeza de que a educação muda vidas e constrói um futuro bem melhor.”

Para se matricular, é necessário apresentar os seguintes documentos:

• Duas (02) fotos 3×4;

• Cópia do Cartão de Vacina;

• Cédula de Identidade (RG);

• Certidão de Nascimento;

• CPF;

• Prova de quitação com a justiça eleitoral, no caso de maiores de dezoito (18) anos;

• Prova de quitação com o serviço militar, para os candidatos do sexo masculino maiores de dezoito (18) anos;

• Documentação comprobatória da vida escolar anterior;

• Comprovante de residência;

• Cartão SUS;

• Cartão Auxílio Brasil;

• Número do NIS do estudante;

• Cópia do laudo médico para estudantes com deficiência referente à Classificação Internacional de Doença (CID).