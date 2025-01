O Serviço Social do Comércio (Sesc) de Campina Grande está com as portas abertas para quem busca conhecimento e desenvolvimento pessoal em 2025.

A instituição oferece uma variedade de cursos nas áreas de educação e música, com opções para todas as idades e níveis de conhecimento.

“O Sesc chega em 2025 com muitas novidades na educação, para a família dos comerciários e seus dependentes e para o público em geral”, afirma Rosilane Chaves, coordenadora de educação do Sesc Campina Grande.

“Temos opções para quem deseja concluir o ensino fundamental ou médio, com turmas presenciais e a distância. Além disso, oferecemos cursos de idiomas, preparatório para o Enem e diversas outras atividades”.

Para os amantes da música, o Sesc também tem novidades. “O curso de música do Sesc existe há mais de 18 anos e continua crescendo”, destaca Bruno Pacelli, técnico de cultura do Sesc. “Agora temos turmas de violino, teclado e violão, com opções para iniciantes e alunos mais avançados. Os valores são acessíveis e a qualidade do ensino é garantida”, completou.

Com uma estrutura moderna e acolhedora, o Sesc Campina Grande oferece um ambiente propício para o aprendizado.

Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo telefone (83) 98108-4077.

Ouça a entrevista.