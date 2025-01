Secretaria de Cultura de Campina Grande oferece cursos gratuitos

No programa Conexão Caturité, o diretor administrativo da Secretaria de Cultura de Campina Grande (Secult/CG), Yuri Fontes, destacou as vagas abertas para cursos gratuitos de arte, dança e música para 2025.

As inscrições estão sendo realizadas no Centro Cultural Lourdes Ramalho e na Estação Cidadania, no bairro das Malvinas.

Entre as modalidades disponíveis estão balé, dança de salão, jazz, karatê, violão e percussão, com opções para todas as faixas etárias, desde crianças a idosos.

Yuri reforçou a importância de aproveitar a oportunidade, destacando que as inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. Os interessados devem se apressar, pois as vagas já estão quase esgotadas.

