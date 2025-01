No quadro Sou do Campo, do programa Conexão Caturité, o professor Fábio Agra Medeiros, do Campus II da UEPB, destacou a importância do conhecimento técnico para o desenvolvimento do setor agropecuário.

Ele ressaltou os cursos oferecidos no campus, como Técnico em Agropecuária, Técnico em Agroindústria e o curso de Agronomia, que possuem matrículas abertas e transporte gratuito entre Campina Grande e Lagoa Seca.

Ouça o podcast aqui.