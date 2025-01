A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal da Paraíba (PRG/UFPB) publicou o edital de cadastramento obrigatório para os estudantes aprovados na Chamada Regular no Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2025, cujas inscrições começaram nesta sexta-feira (17) e se estendem até o dia 21 de janeiro.

O registro no Sisu 2025 é realizado exclusivamente por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado será divulgado no dia 26 de janeiro e o cadastramento dos classificados na Chamada Regular ocorrerá no período de 27 a 29 de janeiro.

No edital publicado pela PRG, estão disponíveis as orientações para o registro dos aprovados, que ocorrerá exclusivamente por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). Para os candidatos que tiverem o cadastramento indeferido, a retificação da documentação será realizada no dia 31 de janeiro.

Apoio para inscrição no Sisu – Durante este período de inscrição no Sisu, a UFPB está disponibilizando computadores com acesso à internet para facilitar a inscrição de candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Os computadores estão acessíveis nos quatro campi da instituição, nesta sexta-feira (17) e nos dias 20 e 21 de janeiro: no campus de João Pessoa, na Secretaria da Superintendência de Educação a Distância (SEAD); no campus de Areia, na Secretaria do Centro; no campus de Bananeiras, no Laboratório de Inclusão Digital; e no campus de Mamanguape/Rio Tinto, na Biblioteca da sede, em Mamanguape.

Vagas – A UFPB está ofertando, nesta edição do Sisu, 7.845 vagas – 95 vagas a mais que no ano anterior – em 123 cursos de graduação nos campi de João Pessoa (98 cursos), Areia (sete cursos), Bananeiras (sete cursos) e Mamanguape/Rio Tinto (11 cursos). Do total de vagas, 3.885 são destinadas à ampla concorrência e 3.960 para Cotas (Lei 12.711/2012).

De acordo com a Pró-Reitoria de Graduação, 2.005 vagas são ofertadas para cursos de Licenciatura que, este ano, terão o incentivo do programa do governo federal Pé-de-Meia Licenciaturas, com o pagamento de uma bolsa mensal no valor de R$ 1.050, para incentivar a permanência dos estudantes nos cursos.

Bonificação – Para a Edição 2025 do SiSU/UFPB, não haverá bonificação regional, seguindo uma orientação do Ministério da Educação (MEC), que recomendou a exclusão das bonificações regionais oferecidas pelas instituições de ensino na seleção do Sisu deste ano, devido a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Veja o edital AQUI!