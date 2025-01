Matrículas para novatos nas escolas municipais de Campina Grande vão começar

As matrículas para novos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande começam na próxima segunda-feira, 20 de janeiro, e seguem até o dia 31 do mesmo mês.

Para garantir a vaga, os pais, responsáveis legais ou o próprio estudante, no caso da Educação de Jovens e Adultos (EJA), devem comparecer à unidade de ensino desejada com toda a documentação necessária, a partir das 7h. O ano letivo de 2025 está previsto para começar no dia 10 de fevereiro.

Ao todo, estão sendo ofertadas 42.807 vagas em toda a rede municipal, sendo 13.460 para novatos (5.398 para a Educação Infantil, 8.332 para ensino fundamental I e II para Educação de Jovens e Adultos).

As vagas para EJA foram ampliadas, 6 novas escolas receberão a modalidade. Já as escolas em tempo integral passarão de 18 para 20 unidades. Em 2024 a rede municipal atendia 1573 estudantes no integral, passando para 2091 esse ano, um acréscimo de mais de 500 vagas nesta modalidade.

Além disso, a partir deste ano, a Secretaria Municipal de Educação (Seduc) contará com a nova funcionalidade de lista de espera digital no Sistema Integrado de Gestão de Educação (SIGEDUC).

Essa inovação assegura maior transparência e organização no processo de matrículas. Essa ferramenta visa organizar e sistematizar o cadastro de estudantes que aguardam vaga em turmas já preenchidas, garantindo transparência e isonomia no processo de matrículas.

O sistema funciona da seguinte forma: Quando não há mais vagas disponíveis em uma turma ou unidade específica, o estudante será cadastrado na lista de espera pela própria escola ou creche.

A unidade será obrigada a seguir a ordem do cadastro na lista para realizar futuras matrículas, impossibilitando que novos alunos sejam inseridos fora dessa sequência. Estar na lista de espera não impede que o estudante seja matriculado em outra escola ou creche enquanto aguarda a vaga desejada.

Apenas após esgotar a lista de espera, a unidade poderá matricular novos alunos que procurem diretamente a escola ou creche.

Processo de matrículas:

O processo ocorre de forma presencial nas unidades de ensino. Os alunos veteranos da rede municipal já realizaram as matrículas, como também as transferências entre escolas já ocorreram, assim, as vagas são disponibilizadas de acordo com a oferta específica de cada escola ou creche. Assim que uma unidade preenche todas as vagas disponíveis, as famílias são orientadas a procurar outra unidade mais próxima para efetuar a matrícula.

A secretaria alerta que, em algumas unidades, o processo de renovação de matrículas e transferências de veteranos já resultou no preenchimento total das vagas. Por causa disso, a Seduc formalizou um acordo em parceria com o Ministério Público para que fossem divulgadas as vagas ainda disponíveis em creches. A lista detalhada pode ser encontrada no seguinte link:

https://sites.google.com/edu.campinagrande.pb.gov.br/matcreches/página-inicial

Também existem algumas escolas municipais com todas as vagas já preenchidas ou com menos de 10% de vagas, são elas:

Escola Municipal Leonardo Vitorino

Escola Municipal Rômulo José Gouveia

Escola Municipal Escritora Lourdes Ramalho

Escola Municipal Prof. Eraldo Cézar de Araújo

Escola Municipal Adalgiza Amorim

Escola Municipal Maria das Vitórias Pires Uchoa Queiroz

Escola Municipal Henrique Guilhermino Barbosa

Escola Municipal Ceai Governador Antônio Mariz

Escola Municipal Mariinha Borborema

Escola Municipal Maria Anunciada Bezerra Coutinho

Escola Municipal Ageu Genuíno da Silva

Escola Municipal Félix Araújo

Documentos necessários para a matrícula:

Também é necessário ficar atento que para efetivar a matrícula é preciso apresentar os seguintes documentos:

Cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento;

Carteira de vacinação ou atestado atualizado;

Duas fotos 3×4;

Cópia de comprovante de guarda ou tutela (se aplicável);

Cópia do comprovante de residência atualizado;

Cartão SUS;

Cartão Auxílio Brasil (se beneficiário);

Número do NIS do estudante;

CPF e Identidade do estudante;

Cópia do laudo médico com a Classificação Internacional de Doença (CID) para estudantes com deficiência.