Prefeitura de Campina Grande garante alimentação escolar saudável durante às férias

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), garante alimentação escolar de qualidade para os alunos da rede municipal de ensino mesmo durante o mês de férias escolares. É que as crianças participantes dos projetos “Sem Tempo a Perder” e “Vem Brincar” continuam recebendo as refeições nas escolas e creches.

Durante o recesso escolar de janeiro, a alimentação destes equipamentos é adaptada de acordo com as especificidades de cada unidade. Nas creches, as crianças recebem duas refeições diárias, compostas por desjejum e almoço. Já nas unidades de ensino de período parcial, o lanche da manhã é reforçado, para garantir energia e disposição durante as atividades pedagógicas.

Com cardápios equilibrados e nutritivos, que atendem às necessidades de cada faixa etária, o objetivo é promover o desenvolvimento físico, cognitivo e social dos estudantes, assegurando que todos tenham acesso às refeições que favoreçam o aprendizado e a saúde ao longo de todo o ano.

A gestão da alimentação escolar é realizada por uma equipe de 27 nutricionistas, que acompanham de perto o planejamento e a execução dos cardápios, além de promoverem ações de educação alimentar com os pais e responsáveis.

Todas as refeições seguem as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), priorizando alimentos frescos, naturais e ricos em nutrientes, e restringindo o uso de produtos ultraprocessados, como achocolatados, refrigerantes e alimentos excessivamente açucarados e gordurosos, especialmente para crianças menores de três anos.

Ayanne Medeiros, coordenadora nutricional das creches municipais, destaca que o planejamento centralizado dos cardápios permite a padronização nutricional em todas as unidades de ensino.

“O cardápio é calculado com base em uma média semanal de nutrientes, visando o crescimento e o aprendizado das crianças, não apenas fisicamente, mas também no seu desenvolvimento biopsicossocial”, explica Ayanne.

Cleriana Viana, responsável pelo Setor de Nutrição da Seduc, reforça o compromisso com a qualidade da merenda escolar, destacando que, além das refeições tradicionais, são oferecidas alternativas para atender as necessidades alimentares especiais, como intolerância à lactose.

“Nosso objetivo é oferecer uma alimentação reforçada e nutritiva, que funcione como uma verdadeira refeição principal para os alunos, garantindo o aporte necessário para o crescimento e o aprendizado”, disse Cleriana.