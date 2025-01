Prefeitura de João Pessoa informa data de matrículas para alunos novatos

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) abre nesta quarta-feira (15), a partir das 8h, as matrículas para os alunos novatos que queiram ingressar em uma unidade escolar da Rede Municipal de Ensino. As matrículas serão feitas de forma on-line através do link https://matriculasim.pontoid.com.br e vão até o dia 24 de janeiro.

As famílias, que não tem acesso a internet, poderão se dirigir as unidades educacionais, que estarão prontas para prestar a assistência de modo a realizar a matrícula.

No site constam três categorias para cadastro de solicitação de matrículas: Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Infantil (creche e pré-escola) e Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), considerando a proximidade das unidades educacionais.

Ao escolher a opção, pais, mães ou responsáveis deverão preencher o quadro com os dados do candidato como nome, telefone, CPF, endereço, se possui algum tipo de deficiência, se já possui irmão matriculado na Rede Municipal de Ensino.

Também será preciso preencher o campo com informações do responsável pelo aluno. Ao final do cadastro o candidato receberá a mensagem informando: “Cadastro realizado”, além do número de protocolo.

Neste protocolo poderá aparecer a mensagem ‘Contemplação direta’ que confirma que a vaga foi assegurada, juntamente com orientações sobre a consolidação da matrícula, como também poderá aparecer a mensagem ‘Não contemplação imediata’. Nessa situação, a família deverá acompanhar o status do protocolo para a indicação de vaga.

“Estamos construindo 19 unidades de ensino, sendo 10 delas na região da Zona Sul da Capital porque estamos atentos ao crescimento dessa área. Durante a gestão do prefeito Cícero Lucena já requalificamos, reconstruímos e ampliamos 42 das nossas unidades de ensino. Atualmente temos 52 unidades passando por estas melhorias”, disse a secretária da Educação do Município, América Castro.

Documentação – Será necessário no ato da confirmação da matrícula, na escola, a certidão de nascimento ou RG e CPF do estudante ou dos pais; comprovante de residência; cartão do SUS; cartão de vacinação; declaração de escolaridade ou histórico escolar.

WhatsApp – A Sedec está disponibilizando uma Central de Matrículas exclusivamente para atendimentos. Os contatos são: (83) 99827-1365 ou (83) 99827-0721.

A Rede Municipal de Ensino de João Pessoa conta 105 escolas, sendo 27 em tempo Integram, além de 98 Ninhos do Saber.