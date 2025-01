Estudante de escola de Campina Grande é premiado no Concurso Cultural do Instituto Sicoob

O estudante Ismael José Urbaneja Rosillo, da Escola Municipal Professor Eraldo Cézar de Araújo, em Campina Grande, foi premiado, na tarde desta terça-feira, 14, por ter vencido a categoria regional do Concurso Cultural do Instituto Sicoob, uma iniciativa voltada para a promoção do cooperativismo em escolas de ensino fundamental, abrangendo tanto instituições públicas quanto privadas, além de cooperativas educacionais.

O programa, alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), busca estimular a reflexão sobre temas atuais por meio da cooperação como ferramenta educativa central.

O aluno recebeu o reconhecimento com sua produção na categoria desenho, representando com excelência a rede municipal. A cerimônia de entrega da premiação aconteceu na sede da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Paraíba (Sicoob), em Campina Grande. No evento, estiveram presentes familiares e a equipa da escola onde o estudante estuda. Ao falar sobre a conquista, Ismael destacou a alegria de ter sido premiado. “Eu agradeço ao Sicoob pela oportunidade e agradeço aos meus pais por ter me ensinado a cooperar”, disse o estudante.

Para a gerente de projetos da Seduc, Fabiola Gaudêncio, a iniciativa é uma forma de incentivar tanto o desenvolvimento dos estudantes como o trabalho dos professores e equipes das escolas.

“Este concurso não apenas valoriza os esforços dos estudantes, mas também promove o desenvolvimento acadêmico e cooperativo, além de reconhecer o trabalho dos professores e das escolas participantes. Trata-se de uma oportunidade significativa para estimular o protagonismo juvenil e fortalecer a educação em nossa comunidade”, disse

Anualmente, o programa propõe um tema que inspira os estudantes a desenvolverem produções textuais, como desenhos, crônicas, poemas e tiras em quadrinhos. No ano de 2024, período no qual o trabalho de Ismael foi selecionado, o tema foi “Atitudes simples, escolhas conscientes”, incentivando os participantes a refletirem sobre ações individuais e coletivas em benefício do bem comum.

O concurso é estruturado em três etapas: local, regional e nacional. Na etapa local, os vencedores recebem prêmios como kits escolares, e os melhores colocados seguem para as próximas fases, disputando premiações que incluem tablets, notebooks e troféus. Este ano, o concurso contou com a participação de 901 estudantes matriculados em escolas paraibanas, incluindo três escolas municipais de Campina Grande (EMEF Monsenhor Sales, EMEF Rivanildo Sandro Arcoverde e EMEF Professor Eraldo Cézar de Araújo).