UFPB abre matrículas para vagas da Educação de Jovens e Adultos

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) iniciou nesta segunda-feira (13) o período de matrículas do programa Educação de Jovens e Adultos (EJA), destinado a estudantes que ainda não concluíram o Ensino Médio.

Estão sendo oferecidas 102 vagas em turmas de ciclo 5 (1o e 2o ano do Ensino Médio) e 6 (último ano do Ensino Médio). Os candidatos devem efetuar a matrícula até o dia 29 de janeiro, de forma presencial.

A matrícula é gratuita e deve ser realizada na sede do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio (Nejaem), localizada no Centro de Educação (CE), no campus de João Pessoa, com a apresentação de cópias dos seguintes documentos:

Histórico escolar original ou declaração escolar;

Uma foto 3×4 recente;

RG;

CPF;

Certidão de nascimento ou casamento;

Cartão de vacina da Covid-19;

Comprovante de quitação eleitoral e título eleitoral;

Comprovante de residência;

Número de identificação social (caso possua);

Comprovante de quitação militar (reservista) para estudantes do sexo masculino;

Cartão do Programa Bolsa Família, para benefício dos programas;

Laudos para alunos com necessidades específicas.

O Núcleo tem parceria com o Centro Profissional e Tecnológico Escola Técnica de Saúde (CPT-UFPB) em cursos técnicos e profissionalizantes na área de saúde, permitindo o acesso de estudantes matriculados no Nejaem.

As aulas do EJA ocorrerão a partir do dia 13 de fevereiro, nos turnos da tarde e da noite (escolha a ser feita por cada estudante). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 83 3216 7477, no horário das 8h às 17h (durante o mês de janeiro), ou pelo Instagram do Núcleo (@‌nejaemufpb).