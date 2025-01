Prefeitura de Campina Grande abre mais de 1.000 vagas em cursos de artes gratuitos

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), disponibilizará à população mais de 1.000 vagas em cursos de arte-educação gratuitos em dois pontos da cidade neste primeiro semestre de 2025: na Estação Cidadania-Cultura, no bairro das Malvinas, e no Centro Cultural Lourdes Ramalho, localizado no bairro São José.

As inscrições iniciam a partir desta segunda-feira (13) e vão até o dia 24 de janeiro, presencialmente, nos turnos da manhã, tarde e noite.

Mais de 20 linguagens artísticas serão ofertadas somando as duas instituições nos mais diversos níveis e faixas etárias. Dentre elas estão: Iniciação ao Desenho, Pintura em Tela, Teatro, Dança do Ventre, Balé Clássico, Dança Urbana, Sanfona, Forró e Pilates.

Confira a tabela de ambas as instituições com a lista completa dos cursos e os pré-requisitos abaixo:

Centro Cultural Lourdes Ramalho

As equipes do Centro Cultural Lourdes Ramalho estarão disponíveis para o atendimento, por ordem de chegada, na segunda-feira (13) das 8h às 11h, das 13h às 17h e das 18h às 20h.

Para efetuar a inscrição, são necessários os seguintes documentos:

Duas fotos 3×4; cópia do RG; comprovante de residência atualizado; declaração escolar ou RDM (caso seja estudante); para menores é necessário também uma cópia do RG e a presença do responsável.

Para pessoas com deficiência, a instituição pede também um laudo médico e/ou liberação médica para realizar o tipo de atividade interessada.

Em caso de dúvidas, o Centro Cultural disponibilizou mais dois meios de contato, o telefone 3343-1523 e o perfil do Instagram @centrocultural.cg.

Estação Cidadania-Cultura

Na Estação, as matrículas na segunda-feira (13) iniciam às 8h e vão até às 12h, nos dias seguintes o horário será estendido para: das 8h às 12h, das 13h às 17h. A partir do dia 20 de janeiro, as inscrições também poderão ocorrer no turno da noite, das 16h30 às 21h.

Para formalizar a matrícula é necessário estar munido de uma foto 3×4, cópia do RG e comprovante de residência. Para os menores, o responsável também precisa levar cópia de um documento oficial com foto e comprovante de residência, além de estar presente no ato.

As dúvidas também podem ser sanadas via instagram, no @estacaoculturacg, ou pelo 3339-9193.

Mais informações

Clique aqui e confira a tabela com a lista completa dos cursos do Centro Cultural, além da quantidade exata de vagas, faixa etária e pré-requisitos.

Clique aqui e confira a tabela com a lista completa dos cursos da Estação Cidadania-cultura, além da quantidade exata de vagas, faixa etária e pré-requisitos.