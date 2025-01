Senac participa de evento promovido na área educacional

Na recentemente realizada 4ª Semana de Educação Profissional e Tecnológica, promovida pelo Ministério da Educação (MEC), o Senac participou do lançamento do documento técnico que servirá de base para a construção da Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (PNEPT).

Representantes da Diretoria de Educação Profissional do Departamento Nacional do Senac participaram do grupo de trabalho que elaborou o documento, compartilhando suas experiências e conhecimentos.

A PNEPT tem como objetivo promover o desenvolvimento e a integração da educação profissional e tecnológica (EPT) no Brasil em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE).

A Semana de Educação Profissional e Tecnológica aborda o tema “inovação, inclusão e sustentabilidade”.

O objetivo é contribuir para a divulgação da EPT, a fim de ampliar seu reconhecimento social e sua atratividade, fomentando debates e o intercâmbio de ações, projetos e pesquisas.

*com informações ascom