Fundação Casa de José Américo lança versão digital de livro

A Fundação Casa de José Américo (FCJA) lança nesta sexta-feira (10) o e-book (livro digital) ‘A Paraíba e Seus Problemas. Cem Anos Depois – Volume 2 – Inéditos’.

O lançamento ocorrerá logo após a realização da reunião 2025 do Conselho Deliberativo da FCJA, que acontece às 10h, na sede da instituição, à Avenida Cabo Branco, 3336, na orla da capital paraibana.

O livro digital, com selos da Editora da Universidade Estadual da Paraíba (Adepb) e da Editora A União, tem como organizadores os professores Cidoval Morais de Sousa e Jivago Correia Barbosa (pesquisador da FCJA). “Mais que um esforço físico e intelectual, pode-se considerar que a construção da escrita do livro ‘A Paraíba e Seus Problemas’ representou para José Américo uma complexa missão política de defender e explicitar a importância das chamadas obras contra as secas, desenvolvidas na Paraíba por Epitácio Pessoa”, destaca o professor Jivago.

Ele lembra que, em 1922, José Américo de Almeida recebeu do presidente da Paraíba, Solon de Lucena, a incumbência de elaborar um relatório que reconhecesse os benefícios outorgados pelo presidente da República, o paraibano Epitácio Pessoa (1919-1922), para o estado, naquele período, sobretudo as obras direcionadas “como solução do problema das secas”.

Professor Jivago registra: “Dividida em 14 capítulos, a obra contribuiu para a interpretação do meio ambiente levando em consideração as particularidades geográficas do estado paraibano, descrevendo também as características da população que habitava as diversas microrregiões, os principais problemas da Paraíba na década de 1920 e as possíveis soluções encontradas pelo autor”.

Em 2023 e 2024, lembra Jivago Correia, a FCJA tem celebrado os 100 anos da publicação da obra de José Américo. “É justamente com o objetivo de comemorarmos este centenário que reunimos neste livro intitulado ‘A Paraíba e Seus Problemas. Cem Anos Depois’ nove artigos que são fruto de estudos e pesquisas inéditas que abordam esta obra secular, reunindo interpretações de excelência, seus impactos na cena política nacional, instigando análises sobre as permanências e transformações de questões sociais, políticas e econômicas, tanto no âmbito estadual quanto no regional”.

O livro digital a ser lançado nesta sexta-feira traz uma sequência de artigos, começando com o professor e historiador José Octávio de Arruda Mello (‘A Paraíba e seus problemas e a renovação cultural dos anos vinte’) e segue com textos de Jean Patrício e Maria de Fátima Santos, Zélia Almeida, Carlos Brandão, Francelino Soares de Souza, Francisco Sales Cartaxo Rolim, Francisco Gil Messias, do próprio Jivago Correia com Ana Andréa Castro e os estudantes de graduação Enzo Cabral (História/UFPB) e Thayná Fernandes (Letras/UFPB), e o último artigo é de Otamar de Carvalho.

Conselho Deliberativo – Na reunião do Conselho Deliberativo da FCJA desta sexta-feira estará em pauta a avaliação e conquistas da Fundação Casa de José Américo; uma avaliação do quadriênio; e a apresentação de uma síntese do relatório anual de atividades da instituição.

Presidido pelo presidente da FCJA, Fernando Antônio Moura de Lima, o Conselho é composto por Pedro Daniel de Carli Santos (Secretaria da Cultura), Maria José de Figueiredo (Universidade Federal da Paraíba – UFPB), Astênio César Fernandes (representante da família de José Américo), Célia Regina Diniz (Universidade Estadual da Paraíba – UEPB), Tânia Maria Queiroga Nóbrega (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba – Iphaep) e Antônio Guedes Rangel (Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba – Fapesq).