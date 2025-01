Podcast: aprenda a escrever corretamente o plural de “marca-texto”

No quadro Hora das Letras do programa Conexão Caturité, o professor Golbery Rodrigues explicou o plural correto da palavra marca-texto. Trata-se de um substantivo composto, que deve sempre ser escrito com hífen

No processo de pluralização, quando um dos elementos do composto é um verbo, ele permanece invariável, e o substantivo é que vai ao plural.

Assim, em marca-texto, o termo marca, derivado do verbo marcar, não se altera, enquanto texto, que é um substantivo, vai ao plural. Portanto, a forma correta é marca-textos.

