Prefeitura de Campina Grande oferece aulas de reforço para estudantes das escolas do Município

Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), iniciou nesta terça-feira, 07 de janeiro, as aulas do Projeto Sem Tempo a Perder, nas escolas da Rede Municipal de Ensino, e o Vem Brincar, nas creches municipais.

O projeto nas escolas é destinado exclusivamente aos estudantes que apresentaram índices de aprendizagem insuficientes em 2024, conforme os resultados da avaliação diagnóstica final do Sistema de Avaliação Municipal da Aprendizagem (Sama). Já o projeto das creches é voltado às crianças, de 2 a 5 anos de idade, com a oferta de uma programação lúdica.

As aulas do Sem Tempo a Perder ocorrerão até o dia 31 deste mês e os estudantes terão conteúdos de reforço nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, de segunda à quinta-feira.

Também serão oferecidas atividades complementares, como Educação Socioemocional e recreação, nas aulas de Educação Física e Capoeira.

O projeto aplica metodologias focadas em cada nível de aprendizagem com atividades lúdicas, interativas e práticas que têm por objetivos promover mais engajamento dos estudantes no início do ano letivo; reduzir as defasagens de aprendizagens; e desenvolver habilidades ainda não alcançadas pelos estudantes.

Vem Brincar

Já o Vem Brincar, que acontece no mesmo período, é realizado nas escolas, creches e na Brinquedoteca Municipal, totalizando 118 Unidades Educacionais, beneficiando mais de 6 mil crianças das turmas de maternal I e II, além do Pré-I e Pré-II. Ao longo de quatro semanas, as crianças vão vivenciar experiências com muitas brincadeiras e diversão, passando por uma verdadeira colônia de férias.

Para o secretário de Educação, Raymundo Asfora Neto, os dois projetos representam a possibilidade de que os estudantes sigam desenvolvendo as habilidades de aprendizagem durante todos os dias do ano.

“O Sem Tempo a Perder” tem um enfoque muito grande em relação àqueles alunos que tiveram ou apresentaram algumas lacunas na aprendizagem em relação ao ano letivo anterior. Nesse sentido há um acompanhamento em mini grupos. Em alguns casos até os acompanhamentos individuais, durante esse período, para que essa criança supra essa lacuna e tenha uma base mais sólida para seguir em frente no ano que está se iniciando”, explicou o secretário.

O secretário também destacou que, no caso do “Vem Brincar”, além dos benefícios para os estudantes, o projeto auxilia os pais que precisam de um espaço seguro para deixar os filhos enquanto trabalham.

“O Vem Brincar tem um intencionalidade pedagógica, mas se trata também, naturalmente, de algo mais lúdico, com brincadeiras, com profissionais especializados. Assim como acontece nas escolas, garantindo merenda de qualidade, garantindo também aulas de práticas esportivas como a capoeira, como o karatê, como a atividade física de um modo geral, o xadrez com o nosso projeto Jogada de Mestre, então é um programa muito bacana que representa o programa Campina Educa 365 dias do ano e que busca também trazer paz e tranquilidade aos pais que não tiram férias em janeiro e precisam ter onde deixar seu filho em segurança, com cuidado, bem alimentado”, ressaltou Asfora Neto.