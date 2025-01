Podcast: advogado esclarece sobre matrículas e materiais escolares

O advogado e professor Floriano Júnior participou do programa Conexão Caturité, no quadro Consultório Jurídico, abordando temas importantes relacionados aos direitos dos consumidores no período de matrículas e compras de materiais escolares.

Entre os destaques, Floriano explicou que é ilegal cobrar taxas para reserva de vagas sem devolução, e que escolas não podem recusar a transferência de alunos inadimplentes, sendo obrigadas a liberar documentos necessários.

Também esclareceu que itens de uso coletivo não podem ser exigidos nas listas de material escolar, e pais têm o direito de adquirir materiais em qualquer fornecedor, sem obrigatoriedade de marcas específicas.

O advogado reforçou a importância de procurar o Procon em caso de dúvidas ou irregularidades, destacando o papel do órgão na mediação de conflitos e na fiscalização das práticas escolares.

Confira o podcast completo.