UFPB publica edital de cadastramento da 2a chamada dos cursos de graduação EAD

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal da Paraíba (PRG/UFPB) publicou o edital de cadastramento para os candidatos classificados na 2a chamada do processo seletivo para cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EAD) – período letivo 2025.1.

O cadastramento da documentação dos convocados é uma etapa obrigatória e eliminatória da seleção e deve ser realizado exclusivamente pela internet, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFPB, nos dias 7 e 8 de janeiro.

O candidato receberá, no endereço de e-mail informado na inscrição do processo seletivo, um código de acesso individual e intransferível que deverá ser usado para preencher um formulário e inserir os documentos comprobatórios no SIGAA. A retificação documental deverá ser realizada pelos candidatos no dia 10 de janeiro – somente para quem tiver o cadastramento indeferido.

A documentação exigida para o cadastramento e demais informações sobre o processo seletivo para os cursos de graduação no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) estão disponíveis no edital publicado pela Pró-Reitoria de Graduação.