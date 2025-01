UFPB lança edital com vagas para o PARFOR EQUIDADE

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (PRG), publicou o edital do processo seletivo simplificado para ingresso no Curso de Licenciatura em Educação Especial Inclusiva do Programa Nacional de Fomento à Equidade na Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR EQUIDADE), gerido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), junto à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC).

As inscrições devem ser feitas, através do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), durante o período 30 de dezembro de 2024 até o dia 10 de janeiro de 2025.

Serão oferecidas 30 vagas para Centro de Ciências Humanas Sociais e Agrárias (CCHSA), Campus III da UFPB, para a segunda Licenciatura em Educação Especial Inclusiva (LEEI), em Bananeiras, com ingresso para o semestre 2025.1, com previsão de início das aulas em 14 de fevereiro de 2025. Poderão concorrer às vagas destinadas ao Processo Seletivo PARFOR EQUIDADE, exclusivamente, os professores em exercício na rede pública de educação básica que atuam na educação especial inclusiva.

O curso terá duração de dois anos com aulas presenciais previstas nas sextas-feiras e sábados no período diurno, dando preferência para a matrícula das disciplinas/componentes ofertados no período. As respectivas vagas serão distribuídas em 95% para educação especial inclusiva, sendo 28 vagas, e 5% para cotas para Pessoa Com Deficiência (PCD), sendo 2 vagas.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ficar atento aos requisitos: possuir diploma de curso superior em licenciatura reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC); ser professor da rede pública de educação básica e atuar na educação especial inclusiva; ter cadastro na Plataforma Freire; entre outros. Além disso, o candidato deve ler atentamente o edital e seguir as instruções de inscrições.

O processo seletivo dos candidatos para a área de educação especial inclusiva será composto pelos seguintes critérios: análise das respostas no formulário de inscrição; análise da carta de intenções; cumprimento do cadastro do currículo na Plataforma Freire e tempo de atuação na docência na área do curso ofertado.

Os candidatos classificados e aprovados no processo seletivo PARFOR EQUIDADE 2024 serão convocados para efetuar seu cadastramento nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2025, e devem ficar atentos para apresentação da documentação exigida no item 10.1 do edital.

Para mais informações sobre o edital, acesse a página.