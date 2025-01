Inscrições para o SISU 2025 já têm datas definidas; veja as vagas na UFPB

O Ministério da Educação (MEC) por meio do Diário Oficial da União (DOU) publicou nesta quinta-feira, 26 de dezembro, o Edital nº 35/2024, que oficializa o cronograma e os critérios do processo seletivo de 2025 do Sistema de Seleção Unificada (SISU).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no período de 17 a 21 de janeiro de 2025. O resultado da chamada regular será divulgado dia 26 de janeiro, no Portal Único de Acesso.

De acordo com o cronograma 2025 do SISU, a matrícula ou registro acadêmico com a instituição escolhida pelo estudante será de 27 a 31 de janeiro de 2025. Já a manifestação de interesse na lista de espera será de 26 até o dia 31 de janeiro.

Para 2025, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) oferecerá 7.845 vagas em 123 cursos de graduação, representando um aumento de 90 vagas em comparação ao ano de 2024. Do total, 3.885 vagas serão destinadas à ampla concorrência, enquanto 3.960 serão reservadas para ações afirmativas, conforme estabelece a Lei nº 12.711/2012, que regula a política de cotas em instituições públicas de ensino superior.

Os cursos com as vagas estão distribuídos nos quatro Campi da Instituição: Campus I, em João Pessoa e Santa Rita; Campus II, em Areia; Campus III, em Bananeiras; e Campus IV, localizado nos municípios de Rio Tinto e Mamanguape.

A seleção será realizada considerando o desempenho do estudante no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2024. Inicialmente todos os candidatos serão classificados na modalidade ampla concorrência, em seguida, serão aplicados os critérios de reserva de vagas estabelecidos pela Lei nº 12.711/2012, que tem como objetivo beneficiar, de forma justa, os estudantes que necessitam de políticas compensatórias para acesso ao ensino superior.