Sisu 2025: IFPB oferta 2.850 vagas em 48 cursos

O Instituto Federal da Paraíba está ofertando 2.850 vagas em cursos de graduação através da edição 2025 do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. Desse total 1.329 são vagas para ampla concorrência e 87 para as ações afirmativas (PCD e assentados da Reforma Agrária) além de 1.434 vagas para estudantes que se enquadram na Lei de Cotas.

As inscrições no Sisu acontecem de 17 a 21 de janeiro , exclusivamente por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para se inscrever, o estudante precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024.

Na inscrição o candidato deve selecionar até duas opções de vagas, que podem ser alteradas durante o processo de inscrição. O IFPB oferta o ingresso para os dois semestres letivos na edição do Sisu 2025.

Dos 48 cursos disponibilizados pelo IFPB, dois são novos: Engenharia Civil no Campus Campina Grande e Engenharia de Software no Campus João Pessoa. A capital é a unidade que oferta o maior número de vagas, mas há oportunidades em Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do Rocha, Esperança, Guarabira, Itaporanga, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel, Santa Rita e Sousa.

Confira AQUI o termo de adesão com todas as informações dos cursos ofertados pelo IFPB.

O resultado da primeira chamada ocorrerá no dia 26 de janeiro.