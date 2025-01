Balanço 2024: Secretário destaca avanços da Educação nos distritos de Campina

Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta quarta-feira (31), o secretário de Educação de Campina Grande, Asfora Neto, destacou os avanços alcançados nos distritos do município ao longo de 2024. Ele frisou a ampliação de modalidades de ensino, a modernização da infraestrutura e o cuidado com a inclusão educacional como prioridades da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima.

“Os distritos foram extremamente beneficiados na gestão do prefeito Bruno. Boa Vista, São José da Mata e Galante passaram a contar com a modalidade de ensino bilíngue nas suas escolas. Campina Grande tinha oito escolas bilíngues em 2021 e, ao longo da gestão, esse número foi duplicado para 16, descentralizando essa modalidade para a zona rural. Além disso, todas essas escolas receberam laboratórios de informática e climatização, garantindo melhores condições para os alunos e professores”, afirmou o secretário.

Asfora também anunciou melhorias específicas para Galante e Santa Terezinha. “Galante será o primeiro distrito a ter suas escolas 100% climatizadas, o que deve ser concluído já no primeiro semestre de 2025. Além disso, já foi desapropriado um terreno para a construção de uma nova creche e uma nova escola, o que também será feito em Santa Terezinha, atendendo a uma demanda histórica da comunidade. Os recursos para essas obras já estão garantidos, parte pelo FNDE e parte pelo PAC”, explicou.

Outro destaque foi o reforço no transporte escolar. “A zona rural recebeu o maior investimento da história nesse setor. Em 2023, foram adquiridos nove novos ônibus escolares, sendo oito deles com recursos próprios do município. Esses veículos são modernos, climatizados e conectados, além de possuírem o design tipo trolley, que é uma alegria para as crianças. Para nós, a escola já começa quando o aluno coloca o primeiro pé dentro do ônibus escolar”, ressaltou.

Sobre a infraestrutura, o secretário destacou o trabalho de manutenção e modernização realizado em 2024. “Reformamos mais de 480 salas de aula, contemplando mais de 60 unidades escolares. Instalamos mais de 2.500 lâmpadas de LED e seguimos com a meta de climatizar 100% das salas de aula até o final de 2025. Esse esforço não é apenas para modernizar, mas também para valorizar os ambientes de ensino, trazendo mais conforto e eficiência para alunos e professores”, pontuou Asfora.

Ao concluir a entrevista, o secretário reforçou o compromisso da gestão municipal com a educação de qualidade. “Estamos investindo no estudante, na infraestrutura e no servidor, e isso se reflete no avanço que temos alcançado. A meta é seguir transformando Campina Grande em referência educacional, seja na zona urbana ou nos distritos, com planejamento e dedicação”, finalizou.