IDEB: Escolas de Campina Grande que cresceram acima de 20% receberão 14º salário

A Secretaria de Educação de Campina Grande (Seduc) realizará nesta sexta-feira, dia 27, o pagamento do 14º salário para os profissionais das nove escolas municipais que alcançaram um crescimento superior a 20% no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), conforme previsto em lei.

O crescimento acima de 20% no IDEB, comparado à última avaliação, é um marco significativo para as escolas. 348 profissionais, entre efetivos, prestadores de serviços e voluntários das escolas contempladas receberão o benefício. O valor da folha extra soma mais de 1 milhão de reais. Outras escolas da rede municipal também tiveram crescimento significativo com relação a nota do IDEB.

O benefício reconhece e valoriza o esforço coletivo de professores, gestores e demais servidores que contribuíram para a evolução nos resultados educacionais. Esse desempenho reflete o compromisso com a melhoria da qualidade do ensino na rede municipal e o impacto direto na aprendizagem dos estudantes.

“Assim como aconteceu em anos anteriores, a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima mais uma vez honra aqueles servidores que colaboraram para que as respectivas escolas crescessem acima da média, em mais de 20% de uma nota para outra. É uma demonstração do compromisso que a gestão municipal tem na valorização desses profissionais e do incentivo que é dado para que, cada vez mais, tenhamos uma educação pública de qualidade”, disse o secretário de Educação de Campina Grande, Raymundo Asfora Neto.

Além de reconhecer os profissionais, a iniciativa reforça a importância do comprometimento para elevar os padrões educacionais no município, servindo de estímulo para as demais universidades escolares.

As escolas contempladas neste ano são

E.M. AGEU GENUÍNO

E.M. AMARO DA COSTA BARROS

E.M. ERALDO CESAR DE ARAUJO

E.M. ESTUDANTE LEONARDO VITORINO

E.M. JOSÉ GUILHERMINO BARBOSA

E.M. JOSELITA BRASILEIRO

E.M. LUIS GOMES DA SILVA

E.M. LUIZ GIL

E.M. RAYMUNDO ASFORA.