No quadro “Hora das Letras”, de língua portuguesa, apresentado na Rádio Caturité FM, o professor Golbery Rodrigues tirou uma dúvida recorrente entre os ouvintes sobre a concordância do verbo “fazer” quando usado para indicar tempo transcorrido. A questão frequentemente confunde muitas pessoas, especialmente em situações do dia a dia e em provas de concursos públicos.

“É muito comum ouvir frases como fazem 10 anos que eu vi ela. Aqui temos dois pontos para observar. Primeiro, o correto é faz 10 anos e não fazem. Por quê? Porque o verbo ‘fazer’, quando indica tempo, é impessoal, ou seja, não tem sujeito e deve ser usado sempre no singular. Embora ’10 anos’ pareça sujeito por estar no plural, ele é, na verdade, complemento verbal, já que o ‘verbo fazer’ está indicando tempo. Então, a forma correta é sempre no singular: faz 10 anos. Segundo, a construção ‘eu vi ela‘ também não é adequada, porque o pronome ela só pode aparecer na condição de sujeito, nunca como complemento de verbo. Assim, o correto seria eu a vi”, explicou o professor Golbery.

O quadro, que faz parte do Jornal da Manhã, tem como objetivo esclarecer dúvidas gramaticais e promover o uso correto da língua portuguesa.

Ouça a explicação completa.