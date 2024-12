Campina conquista selo Unicef por políticas públicas na educação

A Prefeitura de Campina Grande vai encerrando 2024 com mais uma conquista importante: o Selo Unicef (edição 2021-2024), uma importante certificação do Fundo das Nações Unidas para a Infância, concedida a cidades que implementam políticas públicas focadas na garantia dos direitos das crianças e adolescentes e na redução das desigualdades socialis.

A cerimônia de entrega, realizada na manhã desta quinta-feira, 19, no Centro de Convenções Raymundo Asfora, do Garden Hotel, reuniu cerca de 200 pessoas, incluindo autoridades, mobilizadores e representantes de diversos setores da sociedade.

A solenidade, aberta com apresentações culturais, homenageou os envolvidos na conquista do Selo e celebrou os avanços e metas alcançadas pelo município, durante o período de avaliação.

Também foram apresentados resultados sobre os indicadores de impacto social nas áreas de saúde, educação, proteção e participação social de crianças e adolescentes.

Campina Grande foi uma das 88 cidades paraibanas a receber a certificação, entre 207 municípios inscritos no programa. O Selo Unicef reconhece as cidades que garantem os direitos das crianças e adolescentes e implementam ações voltadas à redução das desigualdades sociais. O evento também consolidou novas metas para a gestão municipal, com foco na melhoria contínua das condições de vida da população jovem e no fortalecimento de ações integradas que asseguram o desenvolvimento pleno e saudável dos cidadãos do futuro.

Para o prefeito, Bruno Cunha Lima, o selo é motivo de orgulho e referenda o trabalho que vem sendo realizado pela gestão.

“Ver uma entidade internacional, com o peso do Unicef, referendando tudo aquilo que vem sendo feito, não apenas na nossa gestão, antes dela também, mas reconhecendo que o que fizemos mereceu a entrega, o reconhecimento desse selo, é motivo de muito orgulho. Todas as equipes das secretarias envolvidas, recebam o nosso reconhecimento e agradecimento. Não só da minha parte, mas de toda a cidade de Campina Grande. Os nosso estudantes são a grande razão desse trabalho diário. Tenho a convicção de que tudo que foi semeado, que contribuiu com a evolução deles, com o crescimento físico, emocional, espiritual, profissional, de habilidade, isso vai permanecer e produzir frutos”, disse.

O evento contou com a presença dos secretários municipais de Educação, Saúde e Assistência Social, respectivamente, Raymundo Asfora Neto, Carlos Dunga Júnior e Fábio Thoma; além de conselheiros do Conselho Municipal de Defesa dos Diteitos da Criança e do Adolescente (CMDDCA), juízes, promotores das áreas de infância, juventude, educação e saúde; representantes do Conselho Tutelar; mobilizadores do Selo Unicef; e outros convidados.

Socorro Siqueira, articuladora do Selo Unicef em Campina Grande, destacou o compromisso da gestão municipal com a promoção dos direitos das crianças e adolescentes. “Esta certificação é o reflexo de um trabalho conjunto, que envolve não apenas a Educação, mas também a Assistência Social, a Saúde, a Cultura e o Esporte. Todos trabalhando unidos para garantir que os direitos de nossas crianças sejam assegurados”, afirmou.

Verônica Bezerra, especialista em educação do Unicef, destacou os avanços significativos de Campina Grande, especialmente nas áreas de Educação e Saúde. “Campina Grande se destacou na busca ativa escolar, garantindo que mais crianças fossem para a escola, além de alcançar resultados notáveis na imunização e no combate à violência. Isso representa um avanço na proteção das crianças e adolescentes”, disse.

Destaques

A área da Educação, em Campina Grande, se destacou especialmente durante o processo de certificação, com avanços significativos, como a ampliação das matrículas na Rede Municipal de Ensino e o enfrentamento do fracasso escolar. Entre as ações de destaque, estão:

Realização de Fórum e Plano de Execução para a educação infantil e fundamental; Formação do Núcleo de Cidadania de Adolescentes (Nuca); Certificação de profissionais em cursos voltados ao Ensino Fundamental e Educação Infantil; Implantação de práticas de qualidade e autoavaliação na Educação Infantil; Implementação do Programa Lavagem de Mãos; Adesão à estratégia “1 Milhão de Oportunidades” para capacitação de adolescentes.

De acordo com Raymundo Asfora Neto, secretário de Educação de Campina Grande, a adesão ao Selo reflete o compromisso da cidade com práticas e diretrizes acompanhadas pelo Unicef.

“Este marco é um reflexo do orgulho de Campina Grande em garantir cuidados e proteção às suas crianças. E na Educação, temos assumido esses desafios todos os dias”, destacou.

Na Saúde, a Rainha da Borborema atingiu todas as metas, graças a estratégias como o aumento da imunização, a realização de cursos e estabelecimento de fluxos da Saúde Mental, bem como a implantação de serviço psicossocial para o público infanto-juvenil, além de ações educativas como fóruns e cursos na área de vacinação, a adesão ao programa Busca Ativa Vacinal (BAV) e a implantação do Centro de Proteção e Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente (CPAI).

“Este reconhecimento é o resultado do esforço intersetorial, com várias secretarias se unindo em prol de um único objetivo: o bem-estar de nossas crianças”, afirmou o secretário de Saúde, Carlis Dunga Júnior.

Na Assistência Social, através da Semas, foram muitas metas que contribuíram para a conquista da premiação do Selo. Entre os destaques, estão: A Elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI), ou seja, através do programa Criança Feliz por exemplo, o município alcançou 100% da meta. Outra meta considerável, foi a Implementação de ações e/ou campanhas de prevenção e respostas às violências, graças ao fato dos Cras estarem articulados também com os serviços de Educação e Saúde, através do Censo SUAS. E através do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, precisávamos atender uma média de 3 mil famílias, e ultrapassamos a meta, fechando o ano com o atendimento de 4 mil famílias no município.

De acordo com Paulineto Sarmento, presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, foram metas difíceis de serem alcançadas.

“Começamos todo esse trabalho, para o alcance de metas estabelecidas pelo Selo Unicef, em meio à pandemia, mas mesmo assim, as equipes da Semas, Saúde e da Seduc, enfrentaram os desafios e obtivemos, por mais um ano, essa importante conquista”, ressaltou.

Fábio Thoma, secretário de Assistência Social, reforçou o papel essencial da gestão municipal na garantia dos direitos das crianças e adolescentes.

“A gestão municipal tem demonstrado um compromisso sólido com esse público, por meio de ações intersetoriais que envolvem Saúde, Educação e Assistência Social. Conquistamos o Selo Unicef, algo que até a capital não alcançou, e isso é fruto do trabalho conjunto dessas três secretarias. Estamos no caminho certo”, frisou.

Graça Lima, coordenadora de projetos da Associação de Defesa da Educação, Saúde e Assistência Social (Asserte), ressaltou a importância do trabalho intersetorial e dos resultados concretos alcançados.

“A Asserte tem o prazer de ser uma parceira implementadora do Selo Unicef. Trabalhar com 207 municípios, sendo 88 certificados, é um grande desafio, mas Campina Grande se destacou nesse processo. Aqui, vimos transformações reais acontecerem”, afirmou.