O Serviço Social do Comércio (Sesc) em Campina Grande está com inscrições abertas para o curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA), uma oportunidade para quem deseja concluir o ensino médio. Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta quarta-feira (18), Rosilane Chaves, coordenadora de Educação do Sesc, destacou os detalhes do programa e os benefícios para os inscritos.

Segundo Rosilane, o curso está disponível tanto na modalidade presencial quanto a distância (EAD), oferecendo flexibilidade e qualidade. “Para participar basta comparecer ao Sesc munido com toda a sua documentação pessoal, histórico escolar, comprovante de residência e realizar a matrícula. No caso da modalidade EAD, teremos um encontro presencial às quartas-feiras à noite, e o aluno sairá com a qualificação profissional em produção cultural. Mas, para isso, ele precisa se inscrever pelo site sesc.com.br/EAD e validar a inscrição no nosso polo aqui no Sesc Centro de Campina Grande”, explicou.

Além disso, para aqueles que enfrentam dificuldades de acesso à internet, o Sesc disponibiliza suporte presencial. “Se não conseguir fazer a inscrição online, pode nos procurar na secretaria, que iremos auxiliar. Já leve toda a sua documentação para validar a inscrição”, orientou Rosilane.

Estrutura e horários

Para a modalidade presencial, as aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h, no Sesc Centro, que oferece uma estrutura moderna e confortável. “O aluno estará em um ambiente agradável, com salas climatizadas, acesso a teatro, laboratório de informática. Tudo isso para proporcionar o melhor em educação de jovens e adultos”, destacou.

Na modalidade EAD, os alunos têm autonomia para estudar nos horários mais convenientes, com aulas disponíveis online e encontros presenciais semanais. “As aulas podem ser assistidas no horário que for mais acessível ao aluno, que também fará atividades, participará de fóruns e terá a parte da qualificação profissional em parceria com o Senac”, afirmou a coordenadora.

Benefícios da conclusão do ensino médio

Rosilane ressaltou a importância de concluir os estudos para melhorar a inserção no mercado de trabalho. “Hoje, para conseguir um emprego ou prestar um concurso público, é essencial ter o ensino médio completo. Nada como começar o ano de 2025 dando esse passo importante na sua vida”, finalizou.

Os interessados podem obter mais informações sobre o processo de inscrição, horários e documentos necessários no site do Sesc (sesc.com.br/EAD) ou pelo telefone (83) 98108-4077.