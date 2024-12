A Secretaria de Educação (Seduc) tem colorido ainda mais o ambiente escolar, transformando muros em verdadeiras galerias de artes. Três artistas fazem parte do projeto “Artes nas Escolas” e estão se dividindo para que todas as escolas sejam contempladas com as pinturas.

E algumas dessas escolas estão recebendo mais do que as artes. A artista plástica Jessica França vem promovendo a inclusão social, através das pinturas, reproduzindo o desenho das crianças nos muros das escolas. O projeto objetiva dar visibilidade à criatividade das crianças, especialmente das neurodivergentes, ao mesmo tempo em que fortalece o senso de pertencimento e autoestima dos alunos.

Jéssica França explica que seu foco é incluir crianças com características neurodivergentes, garantindo que todos tenham sua voz representada. “A arte desses alunos traz uma sensibilidade única, e é um privilégio trabalhar com eles”, afirma Jéssica.

O projeto vai além da arte, criando uma conexão entre os alunos e sua escola. “Quando as crianças veem suas obras expostas nos muros, elas se sentem valorizadas e mais conectadas ao ambiente escolar. Isso alimenta sua autoestima e fortalece o senso de pertencimento”, explica a artista.

A resposta dos alunos tem sido extremamente positiva. Lorenzo, da Escola Henrique Guilhermino, compartilha sua experiência: “Fiquei muito feliz! Meu desenho foi inspirado em um sítio, com tudo que tem por perto da nossa escola. Ver minha obra no muro me fez sentir um verdadeiro artista”, disse Lorenzo.

A aluna Kawnny também relata a diversão no processo criativo. “Foi muito divertido fazer meu desenho. Trouxe a praia como inspiração porque adoro ir à praia. Usei muitas cores e uma régua para deixar os traços bem certinhos”, conta a aluna.

“O Arte nas Escolas, além de tornar as unidades escolares mais bonitas e embelezar a estética urbana da cidade, também oferece protagonismo aos nossos estudantes. A ideia de Jéssica exemplifica muito bem isso. É a pedagogia feita pela arte e sensibilidade, gerando senso de pertencimento”, disse o secretário de Educação de Campina Grande, Raymundo Asfora Neto.