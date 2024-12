Gestores da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa passam por autoavaliação

Durante este mês de dezembro, a Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef), está realizando pela primeira vez uma autoavaliação institucional do próprio gestor ou gestora das unidades de ensino por meio de instrumento técnico específico.

A autoavaliação foi organizada com base em três dimensões de atuação profissional: conduta ética, relacionamento e gestão de pessoas; atribuições comuns a organização do trabalho pedagógico escolar; e atribuições específicas a organização do trabalho pedagógico escolar.

“A avaliação institucional é necessária que aconteça enquanto uma política da gestão do município e isto já está pontuado na legislação que rege a escolha de dirigentes escolares. É a primeira vez que acontece na rede como uma ação de articulação da política educacional municipal, portanto, é um momento histórico. O objetivo é avaliar para melhorar, elevar o padrão dos serviços educacionais que são de fato mediados pela ação dos profissionais”, explicou a diretora da Degef, professora doutora Clévia Carvalho.

A lei que fundamenta o instrumento de autoavaliação do exercício profissional do gestor administrativo é a Lei Ordinária n. 14.754, de 17/03/2023.

“Essa autoavaliação, para mim, é uma iniciativa que deixa bem explícito o compromisso da Prefeitura de João Pessoa com a educação pública. Ela não quer só pessoas trabalhando nas escolas, ela quer excelência no serviço prestado e tem toda a razão de querer. Eu vejo, de fato, uma gestão preocupada em oferecer ensino público de qualidade. Então, eu achei muito proveitosa a avaliação, feita de forma muito honesta, ciente de que precisamos melhorar sempre e temos pontos a melhorar”, disse a gestora administrativa da Escola Municipal José Américo, Ana Maria Aprígio.

Dalva Regina Araújo de Almeida, que é a gestora da Escola Municipal Ativa Integral Radegundis Feitosa, também aprovou a iniciativa.

“A avaliação dos gestores trata-se de um instrumento de grande relevância para o trabalho das gestões escolares. O instrumento nos trouxe reflexões importantes sobre a prática pedagógica neste ano letivo de 2024 e, consequentemente, indicou alinhamentos necessários ao nosso trabalho para 2025. Tudo isso norteado pela aprendizagem dos estudantes da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa”, destacou.