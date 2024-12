Colegiado Pleno da UFCG aprova composição das listas tríplices

O Colegiado Pleno do Conselho Universitário da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) homologou, com aprovação unânime, a composição das listas tríplices dos candidatos a reitor e vice a ser encaminhada ao Ministério da Educação, para nomeação pelo presidente da República.

As listas aprovadas seguem a ordem do resultado da votação realizada em reunião extraordinária ocorrida na última sexta-feira (13), na qual os professores Camilo Farias (reitor) [foto] e Fernanda Leal (vice) foram eleitos pelos conselheiros com 43 votos.

Completam as listas os nomes dos professores Antônio Fernandes (reitor) e Patrícia Feitosa (vice), que receberam um voto cada, e os das professoras Maria Angélica (reitora) e Rosilene Montenegro (vice).

A reunião, conduzida pela Comissão Coordenadora das Listas Tríplices (CCLT), foi realizada no auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia, no campus sede, com transmissão online pelo canal oficial da Secretaria dos Órgãos Deliberativos Superiores (SODS) no YouTube.

A definição das listas tríplices foi subsidiada pelo resultado da Consulta Democrática realizada pelas entidades de representação dos três segmentos da comunidade universitária, cuja votação, na última terça-feira, dia 10, elegeu, com 61,32% dos votos válidos a Chapa 3, composta pelos professores Camilo Farias (reitor) e Fernanda Leal (vice). A Chapa 1, composta pelos professores Antônio Fernandes Filho (reitor) e Patrícia Hermínio Cunha Feitosa (vice), obteve 38,68% dos votos válidos.